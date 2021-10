Frank Zambo Anguissa è arrivato a Napoli da circa due mesi e ha già dimostrato tutto il suo enorme valore e le sue notevoli potenzialità. La società azzurra è convinta di lui e ha già avviato i contatti con l’entourage del centrocampista per capire quali margini ci sono per abbassare la quota di 15 milioni di euro stabilita dal Fulham per il diritto riscatto.

C’è un’apertura totale da parte del giocatore a restare in azzurro nelle prossime stagioni, magari con un contratto quadriennale. La volontà del Napoli è di confermare Anguissa, magari anticipando il riscatto per evitare sirene da società inglesi e spagnole, che hanno contattato gli agenti del giocatore. Il Napoli vuole blindare il suo numero 99 con un contratto lungo. Bisognerà vedere se il Fulham deciderà di accettare uno sconto ma è difficile perchè la dirigenza vuole monetizzare il più possibile in previsione di un possibile ritorno in Premier League.

Fonte: Calciomercato.com.