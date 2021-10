Si torna a vociferare di possibili nomi in entrata per il Napoli. Gli azzurri, secondo quanto riporta Calciomercato.com, sono sempre alla ricerca di un terzino sinistro per via dell’instabilità delle condizioni di Ghoulam. Un tentativo c’è stato anche per Reinildo Mandava, 27enne del Lille. Il suo contratto è in scadenza a giugno e finora non c’è stato alcun incontro per il rinnovo, che dunque sembra essere molto lontano.

A questo punto sono due le ipotesi della società, ossia lasciar partire il giocatore al termine del contratto oppure venderlo a gennaio per incassare una piccola somma; le intenzioni di Reinildo sarebbero quelle di alzare le proprie ambizioni e consentire ai club di acquistarlo più agevolmente al termine della stagione. E tra questi club c’è anche il Napoli, che qualche mese fa ha avuto contatti concreti con l’entourage del terzino, presentatosi a Castel Volturno. Alla fine è stato tutto rimandato per via delle condizioni economiche sfavorevoli, ma un paio di settimane fa ci sarebbero stati già dei nuovi contatti.

Ma ad oggi lavorare in prospettiva non è semplice, per cui pare difficile l’innesto di Mandava già a gennaio. Ci sono infatti diversi ostacoli, primo su tutti le liste, perchè la rosa è al completo e bisognerebbe liberare un posto per fare spazio ad un nuovo innesto. Chi potrebbe andar via è Ghoulam, ma ciò risulta difficile al solo pensiero visto che, per via dello stipendio alto e il minutaggio stagionale ancora nullo, un acquirente sarebbe quasi impossibile trovarlo. E, peraltro, il Napoli vuole provare a dargli un’altra possibilità.

Anche l’algerino ha il contratto in scadenza a fine stagione e potrebbe dire addio, anche per consentire al club azzurro di abbassare il tetto ingaggi. Il Napoli potrebbe dunque muoversi già nei prossimi tre mesi, facendo firmare a Reinildo un pre-contratto per la prossima stagione. Considerano anche la dubbia permanenza di Mario Rui, tale operazione permetterebbe anche di prendere agevolmente un altro terzino l’estate prossima.