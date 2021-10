GdS – Milan, dopo Donnarumma anche Kessie lascerà i rossoneri a parametro zero: le ultime

Ultime ore piuttosto intricate in casa Milan, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anche per Kessie si profila lo stesso destino di Donnarumma. Il centrocampista infatti pare non aver trovato l’accordo con i rossoneri per il rinnovo. La richiesta di 8 milioni di euro all’anno infatti si è rivelata però piuttosto esosa tanto che, ormai, i dirigenti del club lombardo si sono rassegnati all’idea di veder partire il calciatore a parametro zero.

Sulle tracce dell’ivoriano infatti ci sono Liverpool e PSG, pronti a non farsi scappare la ghiotta occasione di aggiudicarsi un top di reparto senza dover pagare il prezzo del cartellino.