Tuttosport – “Napoli-Torino, Juric prepara la difesa per arginare Osimhen”

Dopo la pausa per le nazionali, domenica prossima si torna in campo per la Serie A! Il Napoli affronterà il Torino in un Maradona che potrà ospitare ben 41 mila spettatori.

Juric prepara il match dopo la sconfitta contro la Juventus, può puntare sul rientro di Andrea Belotti ma anche sul rientro dalla squalifica di Djidji. E’ proprio l’ex difensore del Crotone infatti ad essere entrato sempre di più nelle grazie dell’ex allenatore del Verona.

Il difensore infatti, nonostante i due brutti errori che hanno condizionato le ultime uscite del Toro, sarà probabilmente il titolare nella sfida sul campo del Napoli. Con lui Rodriguez, ancora impegnato con la sua Svizzera, e Bremer.

Soprattutto il brasiliano, al momento, è nell’occhio del ciclone avendo il contratto in scadenza nel 2023. Il calciatore, così come Belotti, non ha dato ancora l’ok per il rinnovo visto il suo enorme desiderio di giocare la Champions League.

Occhio quindi anche allo stesso Napoli che potrebbe approfittare del match casalingo per approfondire il discorso per l’arcigno difensore di Juric. Voci di mercato hanno infatti accostato Bremer a Napoli ma solo se dovesse partire il traballante Manolas!