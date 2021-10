Criscitiello: “Insigne non rinnoverà, non c’è stato dialogo con ADL! Vi dico la mia su Spalletti”

Il noto esperto di mercato, Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole: “Vorrei fare innanzitutto i complimenti a Spalletti! Passare dalle campagne toscane al primo posto a punteggio pieno col Napoli non è cosa da tutti. Se non avrà gli stessi problemi che ci sono stati a Milano e Roma, può arrivare fino in fondo. Il segreto sarà cercare il giusto equilibrio quando in campionato arriveranno i primi pareggi e le sconfitte.

Insigne? E’ stato trattato da De Laurentiis come l’ultimo dei panchinari ed è giusto che non rinnovi! Lorenzo è tornato in città come capitano del Napoli e campione d’Europa e, nonostante tutto ciò, ADL non si è mai messo a colloquio con lui in maniera concreta. Il tempo passa e la situazione resta spinosa, dispiace per i tifosi ma situazioni economiche del genere non sono tollerabili. Insigne si appresta a firmare l’ultimo e più importante contratto della sua carriera e, a mio avviso, farebbe bene a guardarsi intorno“.