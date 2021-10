Siamo nella sosta di campionato e, dunque, le partite di club lasciano spazio alla Nazionale; ma, nel frattempo, i dirigenti lavorano già ad alcune strategie per il mercato di gennaio.

Uno dei nomi più gettonati in quest’ottica è quello di Nahitan Nandez, che può partire a gennaio ed è un pallino di Giuntoli. Ma, anche se c’è il gradimento degli azzurri, al momento l’Inter sembra in vantaggio su tutte le concorrenti.

Marotta potrebbe imbastire un’operazione in prestito con il Cagliari, date le alte richieste(30 milioni) di Giulini; infatti, l’ad nerazzurro potrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto dopo 18 mesi, un po’ come l’operazione Sassuolo-Juventus per Locatelli.

Fonte: Gazzetta dello Sport.