La trattativa per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne sembra essere ufficialmente iniziata (clicca qui per saperne di più). Tuttavia, ci sono diverse squadre europee che restano vigili sulla situazione, perchè ad oggi il capitano azzurro sarebbe libero di firmare per un altro club già a partire da gennaio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, su Insigne ci sono Arsenal, Tottenham, Inter e Milan.