Insigne, situazione in bilico per il rinnovo. Ad oggi manca l’intesa, gli scenari per gennaio

La questione relativa al futuro di Lorenzo Insigne continua a tenere banco, sempre e comunque, nonostante i grandi risultati del Napoli spostino l’attenzione dal mercato al campo. Secondo quanto riferito da Marco Demicheli di Sky via Calciomercato.com, il capitano si sente ancora al centro della squadra, ma bisognerà capire se lo resterà anche in futuro.

Al momento non ci sono stati passi in avanti, nuovi accordi e incontri tra ADL e agente per il rinnovo. Toccherà aspettare, nonostante l’ottimo momento, perchè adesso ci si sta concentrando sul campo. La situazione resta in bilico, ad oggi non c’è l’intesa per andare avanti. Tra qualche mese però, a gennaio, Insigne sarà libero di firmare per un altro club, per cui i tempi stringono e risulta necessario trovare un’intesa in breve tempo.