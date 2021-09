Retroscena Anguissa, poteva arrivare in Italia un anno prima!

L’operazione low cost che ha portato Frank Zambo Anguissa al Napoli (prestito a 500mila euro con diritto di riscatto a 15 mln) ha giovato e non poco agli azzurri. Secondo il retroscena svelato da Calciomercato.com, l’operazione è stata definita nel giro di 48 ore. Ma Anguissa è arrivato in Italia con 12 mesi di ritardo…

Nell’estate del 2020, infatti, ci aveva provato il Milan. Così come nello scorso mese di agosto, con la dirigenze rossonera che si era rivolta al Fulham per capire la fattibilità dell’operazione. Ma nei piani del diavolo, il camerunese era l’alternativa a Bakayoko, adesso nuovamente rossonero. Con un anno di ritardo, dunque, Anguissa si presentato (e in maniera eccezionale) al campionato italiano.