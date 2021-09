Sky, Marchetti: “Terzino sinistro? Il Napoli non prenderà svincolati, vi dico la mia su Ounas”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul Napoli a poche ore dalla sfida con la Sampdoria. Queste le sue parole: “La questione terzino sinistro rimane ancora un rebus complicato da risolvere in casa Napoli. Mario Rui sta facendo il suo dovere ma Ghoulam non sta ancora benissimo. Gli azzurri avrebbero dovuto muoversi prima, adesso resta solo l’ipotesi svincolati! Ci sarebbe Asamoah disponibile ma anche lui, come l’algerino, ha diversi guai fisici che lo infastidiscono di continuo. In questo caso, a mio avviso, meglio stringere i denti ed arrivare al mercato di gennaio.

Ounas? Il Napoli ha avuto diverse offerte da club provenienti da tutta Europa ma Spalletti è stato deciso e fermo nella sua decisione. L’ex tecnico dell’Inter è letteralmente stregato dall’immenso talento dell’algerino ed è per questo che non ha permesso la sua partenza. In attacco c’è tantissima concorrenza ma Luciano saprà sfruttare il suo estro a dovere e, sono sicuro, che anche Ounas sarà felice di continuare a vestire la maglia azzurra“.