Sky, Marchetti: “Rinnovo Insigne? Ci vuole tempo! Vi dico la mia su Leicester-Napoli”

Il noto giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul rinnovo di Insigne e sul match di stasera: Leicester-Napoli. Queste le sue parole: “Insigne al momento mi sembra calmo e sicuro di se stesso! La situazione rinnovo pare non averlo ha fatto condizionato ed è questa la risposta che ci si aspettava dal capitano della squadra. Potrebbe aver già chiacchierato con qualcuno ma per certo non lo sappiamo, nel frattempo attende un’altra offerta da De Laurentiis ma ci vorrà tempo.

Leicester-Napoli di questa sera è una sfida da Champions League. Si sfidano contro due squadre che, per certi versi, si somigliano. Sarà una grande partita e Spalletti, mai come questa volta, sembra non voler snobbare questa competizione. Le italiane devono scendere in campo con la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo all’Europa League.

Osimhen? Mi aspetto una grande gara del nigeriano. Per la verità mi aspetto grande continuità dal centravanti partenopeo. Gli attaccanti di Spalletti hanno sempre fatto benissimo e una squadra di Premier potrebbe essere il giusto contesto per esaltarsi”.