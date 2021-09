Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport, dopo l’esonero di Leonardo Semplici, il Cagliari starebbe pensando a Walter Mazzarri per sostituirlo! L’ex allenatore del Napoli, al momento, sembra in netto vantaggio sugli altri candidati che aspirano al posto sulla panchina dei sardi. Tra questi ci sono: Iachini, Liverani e Lopez. Già in serata ci sarà la decisione definitiva da parte del presidente Giulini che freme dalla voglia di vedere risultati dopo la disfatta col Genoa.