Accostato al Napoli in virtù dell’emergenza in porta, l’estremo difensore dell’Ajax Andrè Onana potrebbe finire in Serie A ma non con la maglia azzurra. Come confermato dal giornalista Nicolò Schira, il portiere è in trattative avanzate con l’Inter per la prossima estate. Si attendono sviluppi, in ogni caso il giocatore ha deciso di non rinnovare con il proprio club e da gennaio potrà firmare con altre squadre.