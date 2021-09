Retroscena Petagna, la Samp aveva inviato i documenti al Napoli. Ecco perchè l’affare è saltato

L’affare Petagna–Sampdoria era in dirittura d’arrivo per poi risolversi in un nulla di fatto. Il Napoli ha optato per la permanenza riuscendo a convincere anche il calciatore. Il retroscena riportato da Calciomercato.com va più nello specifico. Il club di Ferrero aveva infatti inviato la documentazione per il trasferimento in prestito dell’attaccante; la risposta di Aurelio De Laurentiis, però, non è mai arrivata, decisiva, in questo caso, la volontà di Luciano Spalletti. A quel punto la Samp ha subito virato su Ciccio Caputo.