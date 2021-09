Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha fatto il punto sul rinnovo di Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il primo passo da fare tra Insigne e la società azzurra sarà parlarsi, anche perché non lo fanno da tempo. La speranza è che possano tornare a dialogare, cosa non successa in ritiro”.