Ieri è terminato il calciomercato e per il Napoli non c’è stata nessuna cessione last minute: dunque, anche delle seconde scelte come Ounas e Petagna restano a Napoli.

Particolare è la storia degli ultimi giorni di quest’ultimo: infatti, la punta che è partita sabato per Genova per giocare la sua ultima partita con la maglia del Napoli per poi trasferirsi a Marassi con la maglia della Sampdoria, ha sconfitto il Genoa e ha visto il suo destino cambiare repentinamente.

E, allora, negli ultimi due giorni sono sorti dei dubbi al giocatore, voglioso di giocare di più ma in dubbio fino all’ultimo se restare o partire, anche per l’insistenza dei compagni e dell’allenatore. La Sampdoria ha continuato il pressing, ha alzato l’offerta di 400mila euro, e nonostante l’assenso del giocatore, il Napoli ha optato per la via del silenzio.

ADL ha volutamente non risposto a Ferrero, facendo saltare un affare con la Sampdoria, un po’ come l’affare Soriano del 2015, ma, almeno, Spalletti è rimasto soddisfatto: il tecnico di Certaldo potrà avere un vice Osimhen e una punta di riserva nella stagione in cui “la forza della rosa e non della formazione titolare farà la differenza“. E scusate se è poco.