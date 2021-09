Il mercato è finito, ma forse non finisce realmente mai: sarà finito il tempo dei trasferimenti dei giocatori(appuntamento a gennaio), ma il mercato dei rinnovi di contratto no, non finisce mai.

E il Napoli vive una situazione borderline: tanti suoi assistiti hanno il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbero essere all’ultimo giro di giostra con il Napoli, poco importa se andranno via a 0. Ovviamente come non partire da Insigne, la bandiera di questo club: molti credono che, alla fine, il legame d’affetto e la voglia di entrare nella leggenda del club farà la differenza, ma intanto, un’altra corazzata come l’Inter adesso potrebbe avere la strada spianata per alzare l’offerta e tentare il giocatore.

Un altro che ha il contratto in scadenza è Ciro, Dries Mertens, che può ancora ottenere un prolungamento fino al 2023, ma deve cambiare l’inerzia degli ultimi anni. Anche un altro pilastro della campagna acquisti di Benitez andrà in scadenza: Faouzi Ghoulam. Per l’algerino ci sono solo molti rimpianti, in quanto non tornerà il giocatore visto fino al 2017, anche se rivederlo titolare potrebbe costituire un commovente epilogo.

E, infine, Ospina e i nuovi Juan Jesus e Anguissa, anche se gli ultimi due potrebbero restare in caso di annata convincente. Chi non rientra in questo elenco è un pupillo di Spalletti: Adam Ounas. L’algerino ha rinnovato fino al 2023, ben due anni fa quando andò al Nizza, e ora può essere un inedito protagonista di questa stagione.