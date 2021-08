Come si legge dal sito ufficiale del club, nella rosa figura anche il nome di Filippo Costa. Il giocatore classe ’95, acquistato due anni fa dalla SPAL per girarlo al Bari, è tornato a Napoli dopo il prestito biennale all’altro club di De Laurentiis. Nelle ultime ore si era parlato di un passaggio a titolo temporaneo alla Reggiana ma l’affare non è andato in porto. Il terzino sinistro, dunque, resterà a disposizione di Spalletti fino a gennaio.