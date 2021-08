ULTIM’ORA Sky – Napoli, frenata nella trattativa con la Samp per Petagna! I dettagli

Dietrofront di Sky Sport, che dopo aver annunciato il buon esito della trattativa tra Napoli e Sampdoria per Petagna, annuncia ora una frenata!

Infatti, per via della volontà della società azzurra di non privarsi del calciatore e per alcuni ripensamenti di Petagna stesso nelle ultime ore, la trattativa ha subito uno stop che potrebbe essere decisivo. Dopo la rete di ieri contro il Genoa, l’attaccante ex Spal è vicino alla permanenza in azzurro, anche se la decisione finale è attesa nelle prossime ore.