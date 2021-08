Sky – Samp-Petagna, arriva l’ok del Napoli: i dettagli

Petagna-Sampdoria, accordo a un passo. A riportarlo l’esperto di calciomercato Sky, Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito ufficiale. Ecco quanto scritto:

“La Samp fa tris sul mercato. Sono infatti in definizione 3 operazioni per i blucerchiati: in arrivo Petagna dal Napoli, Florentino dal Benfica e Mohamed Ihattaren, classe 2002 olandese che si trasferirà alla Juventus dal PSV e verrà quindi girato in prestito.

La trattativa per Petagna era in piedi da tempo: nonostante il gol vittoria di ieri contro il Genoa, l’attaccante si trasferirà in Liguria. Arrivato dunque l’ok del Napoli: il classe ’95, 2 presenze e un gol in questa Serie A, torna a vestire la maglia della Sampdoria”.