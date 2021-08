Ultimi giorni di mercato davvero intensi per il Napoli che cerca insistentemente un centrocampista da mettere a disposizione di Luciano Spalletti per completare il reparto. Secondo Sky Sport, gli azzurri vogliono un rinforzo in quel ruolo dall’estero e in prestito. Tra i possibili nomi ci sono anche Youssuf del Saint-Etienne e Camara dell’Olympiacos, ma non si escludono altre piste.