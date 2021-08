Napoli al lavoro per chiudere quanto più in fretta possibile l’acquisto di un centrocampista, se ci saranno le condizioni. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, gli azzurri restano vigili su Sofyan Amrabat e avrebbero intenzione di chiedere alla Fiorentina un prestito con diritto di riscatto. Confermato poi l’interesse per Loftus-Cheek del Chelsea, anche con il Chelsea sono stati avviati i contatti.