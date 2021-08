Secondo le ultime indiscrezioni, pare che il Napoli stia cercando un centrocampista da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Arrivano novità dalla Grecia: come riporta il giornalista greco Giannis Chorianopoulos, il nome di Mady Camara dell’Olympiacos resta vivo per gli azzurri. Inoltre, l’eventuale trattativa non sarà collegata all’eventuale uscita di Kostas Manolas.