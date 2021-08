A pochissimi giorni dalla fine del calciomercato, il Napoli continua a pensare ad un rinforzo last minute per il centrocampo. L’idea di rinforzare il reparto non è assolutamente tramontata, e secondo il Corriere dello Sport i potenziali nomi restano i tre di cui si vocifera da giorni: Berge dello Sheffield, Youssuf del Saint-Etienne e Amrabat della Fiorentina.