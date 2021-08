Con gli infortuni di Demme e Zielinski si erano aperti gli spazi per una possibile permanenza in Prima Squadra, ma alla fine Gianluca Gaetano sarà girato in prestito.

Secondo il portale Tutto Mercato Web, pare vicino un suo terzo ritorno alla Cremonese dove ha sempre ben figurato in cadetteria. L’accordo dovrebbe finalizzarsi dopo la partita contro il Genoa.