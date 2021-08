Il Mattino – Olympiacos-Manolas, affare in stand by: le ultime

Nell’edizione odierna, il quotidiano Il Mattino ha fatto il punto della situazione sul mercato azzurro, soprattutto in riferimento alla trattativa tra Olympiacos e Napoli, per Manolas:

“Al momento è in stand by, l’affare tra i due club. La società azzurra si mantiene ferma sulla cifra di 15 milioni di euro, per la cessione di Manolas. Tale cifra, però, non è nei canoni del club greco. Dunque, al momento, la pista è raffreddata, nonostante fosse una destinazione molto gradita dal difensore”.

MACHACH – Il centrocampista andrà in prestito all’estero, ma si attendono sviluppi in questi ultimi giorni di mercato.