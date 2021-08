Il Napoli continua a lavorare alle uscite. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Reggiana, club di Serie C, sarebbe interessata a Filippo Costa. Il terzino sinistro ex Spal, risultato positivo al Covid qualche settimana fa durante il ritiro azzurro, non dovrebbe rientrare nei piani azzurri. Per quanto riguarda invece l’acquisto di un centrocampista, il Napoli vorrebbe farlo last minute e in prestito.