Venerato: “Petagna non si muove! Se va via Manolas, questa la scelta del Napoli”

Ciro Venerato, giornalista RAI, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Petagna al momento non si muove, soprattutto perché domenica Spalletti ha bisogno di lui, vista l’assenza di Osimhen. Manolas? Situazione molto chiara, il Napoli non vuole contropartite e valuta il greco almeno 10 milioni di euro. Finché le cose non cambiano, il difensore non si muove dal Napoli”.

“Uno dei possibili sostituti di Manolas, qualora il greco dovesse partire, è Marcao del Galatasaray. Oltre al difensore brasiliano, c’è sempre la possibilità di vedere l’arrivo dello svincolato Mustafi!”