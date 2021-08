La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo attaccante. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport gli occhi sono puntati su Petagna.

Sembra che i blucerchiati abbiano avviato i primi contatti per riportarlo a Genova. Il club vorrebbe avere il giocatore in rosa già dalla prossima settimana, ma pare che Spalletti non lascerà andare via un attaccante in questa sessione di mercato.