Rai – Alcune operazioni in uscita potrebbero sbloccare il mercato. C’è attesa per un centrocampista

Il giornalista Rai, Ciro Venerato, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sulle azioni di mercato del Napoli.

“Il mercato del Napoli è apparentemente fermo. Alcune operazioni in uscita potrebbero sbloccare il mercato. L’unica certezza è che entro il 31 agosto arriverà un mediano.

Amrabat? Nome vicino al Napoli, ma poche possibilità di trovare un accordo. L’Atalanta ha ripreso i contatti. Youssouf? E’ tra i principali indiziati, ma il Saint-Étienne rifiuta la formula del prestito con diritto, vuole l’obbligo. Zakaria? E’ il preferito ma non parte in prestito. Berge piace più di tutti dopo Zakaria, ma lo Sheffield non apre al prestito. Per entrambi diamo un 15%“.