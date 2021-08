Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il budget del Napoli è di zero euro. La Fiorentina potrebbe cedere Amrabat in prestito per 2 milioni ma gli azzurri non possono chiudere. Per motivi tattici, invece, non arriveranno né Pjanic e né Torreira. Al Napoli serve un centrocampista fisico come lo era Bakayoko, ma Zakaria e Berge non sono arrivati per motivi economici”.