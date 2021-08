Sembrava potersi meritare la conferma in prima squadra e invece non sarà così. Karim Zedadka si prepara a lasciare il Napoli, che ha anche già salutato con un post sui propri social. Arrivano conferme da Alfredo Pedullà di Sportitalia sul possibile trasferimento dagli azzurri allo Charleroi, per cui manca davvero poco per la chiusura.