Il mercato del Napoli in entrata non è da considerarsi chiuso dopo l’acquisto di Juan Jesus. Da tempo gli azzurri sono alla ricerca di un terzino sinistro, per sopperire alle mancanze su quella corsia. Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, la società cercherà di regalare un calciatore in quel ruolo a Luciano Spalletti, ma alle proprie condizioni.