Manolas, accordo difficile da raggiungere per il ritorno in Grecia: la situazione

Kostas Manolas può seriamente dire addio al Napoli in questa finestra di calciomercato. Due i motivi fondamentali, ossia la necessità del club di abbassare il monte ingaggi e la volontà del difensore di tornare in Grecia. Come scritto da Marco Demicheli di Sky su Calciomercato.com, l’ex Roma sta pensando ad un ritorno all’Olympiacos.

L’intenzione, però, non è quella di forzare la cessione. C’è disponibilità da parte del giocatore a fare ritorno al suo vecchio club, ma soltanto se si raggiungerà un accordo tra tutte le parti coinvolte. Adesso, a tal proposito, sembra difficile che questo accordo venga siglato per via delle richieste economiche del Napoli e dello stesso calciatore che percepisce uno stipendio di 4 milioni a stagione.