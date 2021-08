Situazione ancora in salita per il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Come riferisce Calciomercato.com, c’è ancora molta distanza tra richiesta del giocatore (6 milioni annuali circa) e l’offerta della società (che si ferma a 4.5 mln). Tuttavia è in atto un confronto continuo tra le due parti, anche nelle ultime ore, con il presidente De Laurentiis convinto che alla fine il capitano partenopeo cederà accettando la proposta della dirigenza.

In ogni caso non si può più escludere un addio, perchè pare che qualcosa stia cambiando in merito alle ambizioni di Insigne. La tentazione di imporsi in un’altra squadra starebbe ribollendo nella sua mente, sebbene Napoli resti pur sempre casa sua. Milan e Inter restano alla finestra, in attesa di sviluppi. I rossoneri sarebbero più propensi a muoversi nella prossima finestra estiva, mentre i nerazzurri vorrebbero il calciatore subito ma con un’offerta al ribasso che non supera i 20 milioni di euro.

Date le condizioni fisiche preoccupanti di Alexis Sanchez, non si escluderebbe a questo punto un tentativo ad inizio settimana prossima.