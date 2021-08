Dalla Grecia – Accordo Napoli-Olympiacos per Manolas! Rapporto con Spalletti decisivo: cifre e dettagli

Dalla Grecia sono sicuri: Kostas Manolas sarà un giocatore dell’Olympiacos. Secondo quanto riferito dal portale greco Sport24, nelle ultime ore Napoli e Olympiacos starebbero risolvendo gli ultimi dettagli per il ritorno in patria del difensore nativo di Nasso. I due club avrebbero trovato un accordo verbale intorno ai 7 milioni di euro più alcuni bonus (un milione in caso di qualificazione in Champions dei greci). Kostas avrebbe già accettato un ingaggio da 2 milioni netti fino al 2026. Il centrale 30enne, che avrebbe guadagnato circa 12 milioni se fosse rimasto a Napoli fino alla scadenza del contratto (2024), ne riceverà circa 10 complessivi all’Olympiacos. Sono giorni – si legge – che Manolas fa pressioni sulla dirigenza del club partenopeo per tornare in patria ed uno dei motivi che l’avrebbe spinto sarebbe il suo rapporto non idilliaco con Luciano Spalletti. Per sbloccare definitivamente la trattativa il Napoli chiede l’intero importo del cartellino senza dilazionamenti. Kostas potrebbe essere a disposizione già per il ritorno dei preliminari di Europa League contro lo Slovan Bratislava, in programma il 26 agosto.