CorrSport: Manolas ha già accettato, ora tocca all’Olympiakos. Il Napoli si tutela con Senesi o Rugani

Si fa sempre più intricata la trattativa che potrebbe riportare Kostas Manolas in Grecia, all’Olympiakos.

Ne ha scritto Il Corriere dello Sport:

“l’Olympiacos punta ad ottenere un prestito, con pagamento dilazionato, ma affinché la storia possa avere un futuro, converrà sedersi al tavolo con Adl e avanzare una proposta, possibilmente non oscena, che induca a rassegnarsi a una cessione non prevista un mese fa”.

Manolas ha già accettato di ridursi l’ingaggio, scrive Il Corriere:

“Il suo sì, senza se e senza ma, prevede pure un ritocco verso il basso del proprio ingaggio, che al Napoli è di 4,2 netti per il prossimo triennio (il doppio al lordo) e che per l’Olympiakos potrebbe anche essere spalmato su un quadriennio, persino con comprensibile sforbiciata. La volontà ha un peso, e anche rilevante, e in Grecia possono già contare sul sì del calciatore, che il Napoli proverebbe a quel punto a sostituire con Rugani o Senesi, se arrivassero in prestito, oppure attingendo dall’ enorme bacino dei disoccupati”.