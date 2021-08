Auriemma pessimista sul caso Insigne: “Non ci sarà rinnovo”

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, ha commentato gli ultimi rumors della Gazzetta dello Sport riguardo il rinnovo di Insigne. In un tweet, si legge, crede che i rapporti tra giocatore e presidenti sono molti tesi e non ci saranno gli estremi per il prolungamento del contratto.

Come riporta la Gazzetta, infatti, il neo campione d’Europa chiede circa 6 milioni all’anno. La società, invece, offre 3.5 milioni che con con bonus arriverebbe a 4.6 milioni, cifra che attualmente percepisce. Si prospetta un lungo braccio di ferro tar le parti.