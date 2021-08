Venerato: “Manolas pronto a dimezzarsi lo stipendio! Questa la richiesta del Napoli all’Olympiacos”

Il noto esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla possibile cessione di Manolas all’Olympiacos. Queste le sue parole: “Il club greco ha chiesto espressamente a Raiola la possibilità di prendere Manolas. Il difensore centrale del Napoli vuole tornare a casa e, per riuscirci, è disposto anche a dimezzarsi lo stipendio. Al momento però non c’è una vera e propria intesa tra le parti. Il Napoli chiede non meno di 15 milioni di euro, cifra abbastanza importante per un mercato povero come questo. La trattativa va avanti, resta difficile ma non impossibile“.