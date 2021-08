TMW – Manolas spinge per il trasferimento in Grecia! Il Napoli ha pronto il sostituto: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale tuttomercatoweb, Manolas spinge ancora per trasferirsi in Grecia precisamente all’Olympiacos, squadra che lo ha reso grande nel calcio europeo. La trattativa è ancora lunga ed insidiosa, nonostante la grande volontà del calciatore infatti ci sono diverse difficoltà per il prezzo del cartellino e dell’ingaggio. Il Napoli infatti, visto il grande investimento fatto per prelevarlo dalla Roma, non si accontenta di meno di 15 milioni di euro.

In ogni caso, se la difficile trattativa dovesse andare in porto, la società di ADL ha già pronto il sostituto. Si tratta infatti di Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenoord già da diverso tempo nel mirino di Giuntoli.