Nonostante lo scatto prepotente del Lione per Emerson Palmieri, il Napoli resta sulle tracce del terzino del Chelsea. Come riportato da Sky Sport, gli azzurri starebbero cercando di pareggiare l’offerta effettuata dai francesi sia al giocatore che al club inglese. Da vedere se De Laurentiis e Giuntoli faranno in tempo.