Dagli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha aggiornato sul mercato del Napoli in difesa. Queste le novità: “Domani Juan Jesus firmerà il contratto. Manolas ha chiesto insistentemente di tornare in Grecia e pare che sia disposto a ridursi l’ingaggio; al momento, però, ci vorrà un’offerta importante da parte dell’Olympiacos pr smuovere la trattativa. In caso di addio del greco, il Napoli dovrà cercare un difensore importante da affiancare a Koulibaly”.