ESCLUSIVA – Korssund, esperto di mercato Chelsea: “Emerson-Napoli, tutto riaperto! Il calciatore vuole gli azzurri”

Non è tramontata la pista che porta Emerson Palmieri al Napoli. Lo fa sapere Andreas Korssund, corrispondente del Chelsea per NMSporten, che ha rilasciato alcune dichiarazioni – in esclusiva – ai microfoni di MondoNapoli:

“Qualche giorno fa il Lione ha iniziato a discutere con Emerson di un potenziale trasferimento in Francia. Dopodichè il Chelsea ha fissato un colloquio con il calciatore per sondare la sua disponibilità alla cessione, ma Emerson ha ribadito il desiderio di andare al Napoli. Una volta conosciuta la volontà del ragazzo, i Blues hanno nuovamente informato gli azzurri della situazione. Nei prossimi giorni i partenopei contatteranno il Chelsea per il terzino italobrasiliano, dopo il naufragio della prima trattativa di inizio mercato. Emerson sarebbe entusiasta di trasferirsi al Napoli e crede che questo lo aiuterà nella sua carriera. Il calciatore vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, ma è possibile che i partenopei non abbiano le basi per farlo. Se il Napoli non riuscirà a chiudere per Emerson, allora il Lione potrà essere un’opzione. Il piano degli azzurri è sempre stato quello di aspettare prima di affondare il colpo, perché sapevano che il prezzo sarebbe stato diverso a fine agosto rispetto a luglio. La situazione ancora aperta”.