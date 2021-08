Dalla Francia – Emerson Palmieri ad un passo dal Lione, domani la possibile firma: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano francese L’Equipe, Emerson Palmieri sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Lione. Il club francese ha ulteriormente alzato l’offerta presentata al Chelsea sulla base di un prestito con opzione per il riscatto. Il calciatore italo-brasiliano sarebbe atteso già domani per le visite mediche prima di diventare ufficialmente un calciatore del Lione. Affare quindi che pare essere sfumato per il Napoli che sperava fino all’ultimo di poter ottenere un altro po’ di tempo, forti della volontà del calciatore di vestire la maglia azzurra.