Alvino indignato: “Provo imbarazzo per chi difende l’affare Locatelli-Juventus, vi spiego perchè”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto attraverso i suoi social per giudicare l’affare di mercato che ha visto Manuel Locatelli passare alla Juventus. La formula dell’operazione infatti ha destato più di qualche perplessità. La squadra bianconera infatti riscatterà solo tra due anni, fino ad allora il prestito è gratuito, il cartellino del calciatore. Il centrocampista, ormai ex Sassuolo, è campione d’Europa in carica con l’Italia, competizione che lo ha definitivamente consacrato sui grandi palcoscenici.

Alvino non ci sta e si è detto imbarazzato ed indignato nei confronti di chi reputa che quest’ultima sia una normale operazione di mercato. Di seguito il tweet in questione: