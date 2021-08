Venerato: “Il Napoli è in pressing su Youssouf! Resta un solo problema da risolvere, vi spiego”

Il noto esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul possibile arrivo al Napoli di Youssouf. Queste le sue parole: “Il centrocampista del Saint Etienne piace davvero molto sia a Giuntoli che a Spalletti. E’ un classe 1999 che ha ancora margine di crescita, profilo che sarebbe perfetto per lo stile adottato anche da ADL. Il problema è solo uno, ed è sempre lo stesso! Il Napoli chiedono il prestito con obbligo o diritto di riscatto e, sul tipo di formula, il club francese non si è ancora espresso. Nei prossimi giorni si avranno maggiori dettagli dal Saint Etienne in questo senso“.