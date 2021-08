Come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, è in corso ora un incontro tra il Napoli e l’agente di Meret per il rinnovo del portiere.

Il classe ’97 è al centro del progetto azzurro e lo sarà anche in futuro. L’attuale contratto scadrà a giugno 2023 e si sta trattando con l’agente del portiere, Federico Pastorello, per mettere le basi per il rinnovo.