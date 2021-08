Il mercato del Napoli sembra essere entrato nel vivo. Gli azzurri stanno iniziando a muoversi sul fronte entrate, mentre per quanto riguarda le uscite la situazione è ancora in stallo. Come riferisce il volto noto di Sky Sport Luca Marchetti, al momento la rosa non prevede partenze eccellenti. Offerte per i big, infatti, non ne sono arrivate.