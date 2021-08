Emergono nuovi dettagli sul contratto che legherà Juan Jesus, difensore brasiliano ex Inter e Roma, al Napoli.

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, lo stipendio netto del calciatore sarà di 1 milione di euro: inoltre, nel contratto è presente un bonus di 200 mila euro in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Presente anche un’opzione per il secondo anno, qualora le parti decidessero di continuare insieme.