GdS – Non solo Orsolini, Sarri pensa a Callejon per la sua Lazio: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri è alla ricerca di un altro esterno per completare il reparto della sua Lazio. Oltre al nome di Riccardo Orsolini, accostato già da tempo al club bianco celeste, torna in voga quello di Jose Callejon. Pupillo di Sarri sin dai tempi del Napoli, l’esterno spagnolo è un po’ fuori dai piani della Fiorentina ed è per questo che potrebbe decidersi di raggiungere Sarri nella capitale.

La richiesta del club di Commisso è di almeno 4 milioni di euro, l’offerta della Lazio è ferma ancora a 2 ma filtra ottimismo circa la buona riuscita della trattativa.